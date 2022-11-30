Feyzioğlu KKTC MEB EBA hakkında bilgi aldı

Feyzioğlu KKTC MEB EBA hakkında bilgi aldı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan ve beraberindeki yetkililerden KKTC MEB EBA’yla ilgili yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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Büyükelçilikte gerçekleştirilen toplantıda KKTC MEB EBA’nın yeni dönem faaliyetleri hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından KKTC’deki öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulan KKTC MEB EBA; okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri eğitsel bir platformda buluşturuyor, zengin ders içeriklerinin yanı sıra sosyal paylaşımı ve iletişimi destekleyen dijital bir eğitim platformu olma özelliği taşıyor.

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