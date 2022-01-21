Fikri Ataoğlu, trafik kazası geçirdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bir trafik kazası geçirdi.
Parti Basın Bürosundan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Hastane doktorları, ani frenden kaynaklı Sayın Ataoglu 'nun ön koltuğa çarpması sonucu boynunda ezilme meydana geldiği ve multi travma geçirdiği, bu nedenle boyunluk takıldığını bildirmişlerdir.
Kaza, aksam saatlerinde Güzelyurt- Lefkosa ana yolunda vito aracın önüne aniden bir köpeğin çıkması sonucu araç şoförünün köpeğe çarpmamak için ani fren yapması neticesinde gerçekleşmiştir."Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022, 21:39