KKTC’de özel yayıncılığı başlatan ilk özel yayın ilk özel radyo First FM 27.yıla merhaba diyor...

1 Kasım 1996 tarihinde yayına başlayan First Fm’le KKTC tek seslilikten çok sesliliğe geçti... Ardından diğer özel radyolar ve Kıbrıs Genç TV ile özel yayıncılık büyüdü gelişti... Halk konuşmaya sorgulamaya başladı... 27.yılda halk konuşmaya devam ediyor.

Birinci medya kurumu kurucu başkanı Ertan Birinci’de First FM’in 27. Yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.Birinci mesajında şu ifadeleri kullandı;"KKTCde özel yayıncılık First FM'in doğumu ile 1 Kasım 1996 da başladığı yolculuğunda bugun26. Yaşını tamamlıyor ve 27. Yıla merhaba diyor. Bugunlerden o günlere bakınca ne zor bir yola çıktığımızı gayet net görebiliyoruz … hele de şimdiki ekonomik koşullarda ve bu yıllarda bu sektörde var olmak çok daha zor. Ve anlamlıdır .. Bizi bu günlere ulaştıran halkımıza çalışanlarımıza yürekten teşekkür ederim Özel yayıncılık yıl dönümü kutlu olsun…."

Birinci şunları kaydetti:

"Kıbrıs’ta Birinci, Akdeniz’de Bir İnci sloganıyla adanın ilk özel sesinin havaya çıkmasıyla başladı Kıbrıs First FM’in hikayesi. Günler, aylar, yıllar değişti, değişmeyen tek şey bu hikayedeki kahraman Kıbrıs Türk Halkı oldu. İlk sesti bizimkisi, susmayan, susturulamayan ve tek olan..Nice sevinç çığlığı atıldı, nice göz yaşları döküldü bu ses ardından. Ortak olundu, paylaşıldı nice duygu. Paylaşmaya, paylaştıkça çoğalmaya, var olmaya devam ederken 27. Yıla merhaba diyoruz. Adadan duyulan ilk özel ses, ata yadigarı! İyi ki varsın Kıbrıs"

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022, 20:20