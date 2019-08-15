FOX TV Genel Müdürü'nden YYK'ya ziyaret

Türkiye’de yayın yapan FOX TV’nin Genel Müdürü (CEO) Kıbrıslı Türk Cenk Soner, Yayın Yüksek Kurulu’nu (YYK) ziyaret ederek Başkan Olgun Üstün ile görüştü.

YYK’dan yapılan açıklamaya göre, FOX Türkiye’nin Genel Müdürlüğü’nü üstlenen Cenk Soner, tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’ta Yayın Yüksek Kurulu (YYK)’nu ziyaret etti.

Cenk Soner, gerçekleştirdiği ziyarette YYK Başkanı Olgun Üstün ve Koordinatör Ferhat Atik ile görüştü.

Görüşmede, medya alanındaki gelişmeler ve gündeme ilişkin konular ele alındı.

Soner ve Üstün, görüşme sonrası anı fotoğrafı çektirdi.