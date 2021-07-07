Fuat Oktay'dan Saner'e ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bizim eşit iki egemen devlet temelindeki Kıbrıs inancımız, düşüncemiz bu konuda KKTC hükümeti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlik ve beraberlik içinde olmamız buradan dünyaya verdiğimiz en net mesajdır” dedi.

Rum ve Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkünü azınlığa dönüştürmek istemeye çalışan zihniyetine ve çarpık önerilerine tam destek veren ve Kıbrıs Türkünün kendi hakkı ve zaten var olan egemen devletini tanımamakta ısrar eden çarpık açıklamalar karşısında duruşlarının net olduğunu vurgulayan Fuat Oktay, bu duruşlarının hiçbir zaman değişmeyeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin adanın asli unsuru, aslı olduğuna işaret eden Oktay, dolayısıyla burayı işgal edenlerin de bunu bir gün göreceklerini söyledi.

KKTC’nin olabildiğince güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran, üreten bir Kıbrıs olarak inşa edilmesi için var güçlerince çalıştıklarına söyleyen Oktay, ulaşım, sağlık, covid 19’la mücadele, hastanenin inşası ve gerekli tüm alanlarda gençli ve spor alanları, sanayi altyapısının oluşturulması çerçevesinde, ana yollar, köy yolları havalimanının faaliyete geçirilmesi, iyileştirilmesi çalışmaları, tüm bu alanlar yanında tarım alanında ki çalışmaların devam edeceğine işaret etti.

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakanlık’ta bir araya geldi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakanlıkta yaptığı konuşmada, şahsı ve heyeti adına misafirperverliğinden ötürü Başbakan Saner’e teşekkür ederek, 2 günlük bir çalışma ziyareti için KKTC’ye geldiklerine işaret etti.

Çalışma ziyaretlerinin iki amacı bulunduğunu, bunlardan birincisinin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC’ye gelecek TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde bir hazırlık yapmak olduğunu aktaran Oktay, ikinci amacın ise, fiilen devam eden projeleri yakından yerinde incelemek, istişarede bulunmak, çalışmalarda hangi aşamaya gelindiğini, bundan sonra yapılacakları tespit etmek olduğunu kaydetti.

KKTC’ye gelişinin ardından yapımı devam eden çevre yolunda incelemelerde bulunduğunu belirten Oktay, her zaman olduğu gibi başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin selamlarını getirdiklerini kaydetti.

Bu vesileyle yaklaşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Oktay, 20 Temmuz’un önemine işaret ederek, 20 Temmuz’un KKTC’li kardeşlerinin, Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğu gün olduğunu vurguladı.

20 TEMMUZ, RUM YUNAN İKİLİSİNİN OYUNUNA SON VERİLEN TARİH

Oktay, 20 Temmuz 1974’ün adada 400-500 yıllık geçmişi olan, adanın asıl sahibi olan Kıbrıs Türkü’nü azınlık haline getirmeye çalışan ve bütün haklarını elinden gasp etmeye çalışan işgalci EOKA zihniyeti, Enosis hayalleriyle yaşayan, Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarih olduğun söyledi.

Şimdi işgalcilerin farklı bir şekilde gerçekleri çarpıttığını vurgulayan Oktay, Rumların gerçekleri farklı gösterme çabalarıyla meşgul olduklarını, ancak hiçbir zaman muvaffak olamayacaklarına dikkat çekti.

Kıbrıs Türklerinin adanın asli unsuru, aslı olduğuna vurgu yapan Oktay, dolayısıyla burayı işgal edenlerin de bunu bir gün göreceklerini söyledi.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAMIZ BURADAN DÜNYAYA VERDİĞİMİZ EN NET MESAJDIR”

Oktay şöyle devam etti:

“Dolayısıyla bizim eşit iki egemen devlet temelindeki Kıbrıs inancımız, düşüncemiz bu konuda da hem fikir oluyor olmamız KKTC hükümeti olarak sizlerle ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlik ve beraberlik içinde olmamız buradan dünyaya verdiğimiz en net mesajdır. Bazı yerlerden çarpık açıklamaları duyuyoruz, 5 artı BM görüşmelerinde de biz bunu yaşadık, hem bir taraftan gözlemci olmak istedik, diğer taraftan da Rum ve Yunan ikilisinin aynen Kıbrıs Türkünü azınlığa dönüştürmek istemeye çalışan zihniyetine ve çarpık önerilerine tam destek veren ve Kıbrıs Türkünün kendi hakkı ve zaten var olan egemen devletini tanımamakta ısrar eden çarpık açıklamaları olsa bile bizim duruşumuz nettir ve bu duruşumuz hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu vesileyle şimdiden barış ve özgürlük bayramınız kutlu olsun.”

KKTC’de yaptıkları ciddi çalışmaları bulunduğuna işaret eden Oktay, bu çalışmalar çerçevesinde egemen eşit iki devletin anlamının, artık iki devletin birbiriyle konuşması anlamına geldiğini, gelecekte nasıl yaşayacaklarını, nasıl birliktelik oluşturacaklarını, iki eşit egemen devletin bir masanın başına oturarak tartışması ve sonuca ulaştırması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin olabildiğince güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran, üreten bir Kıbrıs olarak inşa edilmesi için güçlerince çalıştıklarına dikkat çeken Fuat Oktay, ulaşım, sağlık, covid 19’la mücadele, hastanenin inşası ve gerekli tüm alanlarda gençli ve spor alanları, sanayi altyapısının oluşturulması çerçevesinde, ana yollar, köy yolları havalimanının faaliyete geçirilmesi, iyileştirilmesi çalışmaları, tüm bu alanlar yanında tarım alanında ki çalışmaların devam edeceğine işaret etti.

Beraberindeki heyette Dijital Dönüşüm Ofisi başkanının da bulunduğuna dikkat çeken Oktay, bu konuda imzalanan projeyi anımsatarak, bununla Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin djital alandaki tecrübelerinden faydalanmasının sağlanacağını kaydetti.

Türkiye’nin bu konuda çok ciddi bir tecrübesi bulunduğuna işaret eden Fuat Oktay, pandemi sürecinde kamunun hiçbir işinin aksamadığını, oradaki bütün tecrübenin bütün hızıyla KKTC’ye getirilmek istendiğini, hem veri merkezinin inşaatının fiilen başlatılacağını, verilerin KKTC’de toplanmasının arzuları olduğunu, aynı zamanda e-devletin ve dijital Kıbrıs’ın inşasıyla ciddi bir yol kat edildiğini, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde de onların fiilen hizmete alınışını gerçekleştireceklerini vurguladı.

SON 7 AYDA 2 MİLYON ÜZERİNDE KAYNAK…

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışmaların uyum içinde sürmesi temennisinde bulunarak, son 7 ay içerisinde 2 milyonun üzerinde bir kaynak aktardıklarını kaydetti.



TC’nin KKTC’de çok yoğun bir proje çalışması bulunduğuna dikkat çeken Oktay, her alanda inşa etmeye çalışılan projeler bulunduğunu kaydetti.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KONUSUNDA MECLİS’TEKİ ÇALIŞMALARIN BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI GEREKÖzellikle üreten bir Kıbrıs’ın oluşturulması için KKTC Meclis’inin buna katkı vermesi gerektiğine dikkat çeken Oktay, organize sanayi bölgeleri konusunda Türkiye’nin tüm dünyada bir marka olduğunu, Türkiye’nin bu tecrübesini Kıbrıs’a yansıtmakla ilgili istekli olduğunu her fırsatta aktardıklarını, bu konudaki tüm teknik çalışmaların hazır olduğunu ancak bunun için Meclisteki çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğine işaret etti.Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:“Meclisteki her bir üyeye ama aynı zamanda Kıbrıs Türkü her bir kardeşime Kıbrıs’ın gelişmesi, ayakları üzerinde duracak üreten bir Kıbrıs’ın oluşturulması, inşa edilmesi, daha güçlü egemen, eşit bir devletin inşa edilmesiyle alakalı bu yasama çalışmasını bir an önce tamamlanmasını arzu ettiğimizi belirtmek isterim.”

Başbakan Ersan Saner, devletler arasında yapılan anlaşmalar gereği KKTC’nin her geçen gün biraz daha güçlendiğini, ekonomik olarak daha ileri ülkeler seviyesine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki desteğinin Kıbrıs Türk halkını daha da güçlü kıldığını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakanlık’ta bir araya geldi.

Başbakan Saner konuşmasında, Oktay ve beraberindeki heyeti KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TC ve KKTC’nin birlikte hareket ettiği zaman bu coğrafyada yapamayacağı hiç bir şey olmadığını söyledi.

Başta mavi vatan olmak üzere Türk ulusunun hak ve çıkarlarını korumanın KKTC hükümetinin de en önemli görevleri arasında bulunduğuna işaret eden Başbakan Saner, Anavatan Türkiye ile hareket etmenin Kıbrıs Türk halkının gücüne güç kattığını kaydetti.

BM çerçevesinde ve 5 artı bir BM görüşmelerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin uzlaşmaz tutumunun bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çeken Başbakan Saner, bugüne kadar 4 genel sekreterinin hazırladığı raporun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından reddedildiğine işaret etti.

Kıbrıs’ta bir işgal sorunu olduğunu ve bu işgal sorunun 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rumlar tarafından tek taraflı olarak işgal edilmesinden kaynaklandığını ifade eden Başbakan Saner, 1974 yılında Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs’taki soydaşlarını Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuşturmuş olası ve o günden bu yana Kıbrıs’ın hiçbir kesiminde en ufak bir olayın gerçekleşmemesinin bunun en güzel kanıtı olduğunu aktardı.

“KIBRIS TÜRKLERİ MEZALİMİ 1963-1974 YILLARI ARASINDA HEP YAŞADI”

Saner, “Filistin’in de bir anavatanı olsaydı bugün Filistin’de uygulanan mezalim hayat bulmazdı, Kıbrıs Türkleri bu mezalimi 1963-1974 yılları arasında hep yaşamıştır. Bunun hep kötü örnekleri hafızalara kazınmıştır. Ama 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’mizin desteği ile bugünlere geldik” dedi.

Devletler arasında yapılan anlaşmalar gereği KKTC’nin her geçen gün biraz daha güçlendiğini, ekonomik olarak biraz daha ileri ülkeler seviyesine daha emin adımlarla ilerlediğine işaret eden Başbakan Ersan Saner, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki desteğinin Kıbrıs Türk halkını daha da güçlü kıldığını kaydetti.

Özellikle tüm dünyayı sarsan pandemi döneminde ülkenin en büyük ihtiyacı olan aşı konusunda Türkiye’nin yaptığı yardımlara değinen Başbakan Saner, bugüne kadar 240 bin doz aşı yapıldığına işaret etti.

TC’nin bu konuda yaptığı yardımların da yadsınamayacağını ifade eden Başbakan Saner, bu konuda Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

TC’nin yaptığı diğer yardımlara da değinen Başbakan Saner, Covid desteklerinin birinci paketi ardından ikinci paketinin de alındığını, 90 milyon TL’lik bir hibe programları sayesinde ülkenin her alanında bulunan vatandaşlara bunların aktarıldığını belirtti.

Yapılan tüm yardımların yanı sıra 100 milyon TL’lik yeni bir ihale paketi bulunduğunu ifade eden Başbakan Saner, bu ihale paketinin tüm diğer yatırımlardan ari olduğunu ve paket içinde yeni altyapı projeleri bulunduğunu belirtti.

Tünelden sonraki 4 kilometre, oradan Güzelyurt havzası, oradan da Mesarya ovasına uzanacak su boru ve isale hatları için 100 milyon TL’lik yeni bir ihalenin sağlanmasının da Kıbrıslı Türklere ayrıca bir güç katacağını ifade eden Başbakan Ersan Saner, TC’nin hükümete verdiği bu güçlü desteğin, halka adına proje üremek adına kendilerini çok güçlü kıldığını söyledi,

E-devlet projesinin kendilerinin de çok önem verdiği ve artık hayat bulmaya başlayan bir proje olduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, hayat bulan ve imzalanan 4 projeden biri olan e-kapının tamamlanmasının önemine işaret etti.

Başbakan Saner 20 Temmuz’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi ziyareti sırasında iki bayramın birlikte kutlanacağına dikkat çekerek, bu iki bayramı kutlarken KKTC’de bir çok temelin de atılacağını söyledi.

Başbakan Saner, TC’ye verdiği destek için sahsı ve hükümeti adına teşekkür etti.