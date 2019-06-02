GAÜ 33. Dönem Mezuniyet Töreni’nin 2. gününde diplomalarını aldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 33’üncü dönem mezunları, 2018 - 2019 Akademik Yılı Mezuniyeti Töreninin ikinci gününde Girne Amfitiyatro’da düzenlenen törende diplomalarını aldı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, mezuniyet töreninin 2’nci gününe; Başbakan Ersin Tatar, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Rektör yardımcıları, akademik ve idari kadro, Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan ile öğrenci velileri ve mezunlar katıldı.

GAÜ 33. Dönem Mezuniyet Töreni’nin 2. gününde Kıbrıslı Türk Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan’a Üniversite Senatosu kararı ile onursal doktora payesi takdim edildi.

AKPINAR

Serhat Akpınar konuşmasında şöyle dedi:

“Mezuniyetin ardından her mezun için yeni bir şafak doğacak. Bu şafak diğerlerinden çok farklı olacak. Çünkü bu şafağın sökümü ile biraz önce ilk şafağınızı size sunan anne-babanızın hayatlarının benzeşenlerinin ilk evresine, nihayet siz de uyanmış olacaksınız. Yaşam yolculuğunuz artık sizde olacak. Değerli Mezunlarım; arkamda gördüğünüz deniz ve uçsuzluklar kendi sınırlarınızın, kendinizle sınırlı olduğunu daima fısıldasın aklınıza, içsel hedefiniz sonsuzluk olsun. Bu kıyılar; kutsal zeytin, defne ve mersin ağaçlarının ülkesini sizlere daima hatırlatsın. Kartalın şafağına ulaştınız. İlk mezunumuzdan son mezunumuza kadar beraberlikle. İşte şimdi; "karanlık" dediğimiz şey, sadece ayaklarınızın altında. Kurucu Rektör sıfatıyla ve akademik heyetlerimiz nezdinde mezuniyetinizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kartalların Şafağında var olan nefesinizle sizleri geleceğinize uğurluyoruz. Nefesiniz varsa, uçacak menziliniz de vardır.’’

ÖZTÜRK

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk konuşmasında;. “Biz mezunlarımızı asla unutamayacağız onlarda bizi unutmayacaklardır. Bu güzel günde sizleri uğurlarken dünyada ki sevgi ve barış elçilerimiz olacaksınız. Allah hepinizi korusun, Allah yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

BODAMYALI

GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Bodamyalı konuşmasında; şunları dile getirdi:

“Aslında hayatın daha en başındasınız. Bazılarınız uzaklarda yeni ufuklar aramaya gidecek ve bazıları bizimle burada Girne Amerikan Üniversitesi’nde kalıp eğitim seviyemizi daha yükseklere taşımak için bizlerle çabalayacak. Yeni bir macera başlarken nasıl olursa olsun umudunuzun ve GAÜ’de elde ettiğiniz deneyimlerin ve hiç sönmemesini umduğumuz içinizde ki gençlik ateşiniz hiç sönmesin. Hepinizi tebrik ediyorum.”

VOLKAN

Onursal Doktora Payesine layık görülen Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Vamık Volkan mezunlara seslendiği konuşmasında, “Girne Amerikan Üniversitesi’ne çok teşekkür ederim. Bu akşam benim değil siz değerli mezunların akşamı. Tüm mezunları tebrik ederim. Burada bulunurken aklıma ilk gelen kendi çocuklarımın mezuniyet törenlerine katılmam oldu. O yüzden değerli mezunların anne ve babalarını da tebrik ederim. 1950 senesinde Kıbrıs Türk Lisesi’nden mezun oldum. Benim hayatım örnek olsun demeyeceğim, çünkü benim gibi olan birçok kişi var, bütün dünya size açık hepimizi tebrik ediyorum” dedi

TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu güzel gecede sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Sizlere başarılar diliyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Bu gece sizler için çok önemli bir gece, bu geceyi hiç unutmayacaksınız. Çünkü hayat daha yeni başlıyor. Diplomayı aldığınız gün hayatın esas imtihanları da başlıyor. Bende dün gibi hatırlıyorum aldığım diplomayı. Ama esas imtihanım o günden sonra başladı. Tüm mezunlarımıza bol şanslar diliyorum. Sizlerden ülkenize, memleketinize, insanlarınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri en içten duygularımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden selamlıyorum. Birçok farklı ülkeden, KKTC’den, Anavatan Türkiye’mizden gelip burada eğitim hayatını tamamlayıp mezun olanları da buradan selamlıyorum. Hepinize başarılar diliyorum.”