GAÜ'den Ankara'da temaslar

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve GAÜ Genel Sekreteri Dr. Volkan Kadir Güngör, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü ile 20 Temmuz Kutlu Barış Harekatı’nın yıldönümlerinde Ankara’da devlet kurumlarına ve siyasetçilere ziyarette bulundu.

Akpınar, TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Öztek, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü ve Milli Eğitim Bakanlığı Duayen Müsteşarı Yusuf Tekin, Sanayi ve Enerji Bakanlığı danışman ve bürokratları, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanlığı bürokratları ve Recai Kutan ile görüştü.

Gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan Akpınar, “Bu anlamlı zaman diliminde gerçekleşen ziyaret dizisiyle, et ve tırnak misali kopmaz bağlarımız olan Anavatanımız Türkiye ile detaylarını yakın bir gelecekte paylaşabileceğim önemli çalışmaları, proje ve işbirliklerini bugünden başlatmış olduğumuzun müjdesini sizlerle paylaşmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.