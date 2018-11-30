“Gayri meşru bu idareye (Rum Yönetimi), KKTC yetkili makamlarının artık daha ciddi ve kararlı karşılık vermesi gerekir”

: Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, KKTC yetkili makamlarının gayrı meşru Rum idaresine karşı artık daha ciddi ve kararlı tutumlarla karşılık vermesi gerektiğini kaydetti.



Dernek Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının kabulü mümkün olmayan koşullarını koruyarak yeniden Kıbrıs Türk tarafını masaya çekmeye ve zamana oynamaya devam edip, nihai amacı Enosis’e ulaşmaktan vazgeçmediğini bir kez daha herkesin anlayacağı bir tutumla ortaya koyduğunu belirtti.



Bora, Başbakan’ın doğalgazla ilgili Rumların başlattığı aramaların hukuk dışı olduğunu ve Dışişleri Bakanı’nın da bundan böyle görüşlerini uluslararası platformlarda anlatacakları açıklamalarını isabetli olarak nitelendirerek, “55 yıldır Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ve terörle gasp ederek eşit ortağı Kıbrıs Türk halkını aynı yöntemlerle dışlamış gayri meşru bu idareye karşı çok geç kalınmasına rağmen KKTC yetkili makamlarının artık daha ciddi ve kararlı tutumlarla karşılık vermesi gerekmektedir” dedi.



Bugüne dek gayri meşru idarenin tüm aldığı karar ve icraatların tümünün hükümsüz ve geçersiz olduğunu ifade eden Bora, ortada iki halktan Türkler ile Rumların eşit düzeyde kurdukları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin olmadığını vurguladı.



Bora, “50 yıllık çabalar ve edinilen acı tecrübeler sonucu kalıcı ve yaşayabilir çözüm iki devletli çözümdür.KKTC Devleti’nden ve garantör Anavatanımız Türkiye’den vazgeçilmeyeceğini açık ve kesin bir şekilde duyurulmalıdır” dedi.





