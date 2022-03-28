Gazeteciler Birliği’nde insan hakları haberciliği tartışılacak

Gazeteciler Birliği’nde insan hakları haberciliği tartışılacak
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Çarşamba günü mülteci haberleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili haberlerin konu olacağı eğitim düzenliyor.

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Birlikten verilen bilgiye göre, etkinlikte Mülteci Hakları Derneği’nden Gizem Çelebiaziz ve Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti Ziba Sertbay konuşma yapacak. Gazeteciler Birliği’nde yer alacak etkinlik saat 18.00’de başlayacak.

Bir sonraki etkinliğin mahkeme ve polis haberciliği ile ilgili eğitimler olacağı belirtildi.

Gazetecilere yönelik düzenlenecek olan eğitimler “Mümkün” Projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi,  Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor.

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