Gazeteciler Birliği’nde insan hakları haberciliği tartışılacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Çarşamba günü mülteci haberleri ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili haberlerin konu olacağı eğitim düzenliyor.
Bir sonraki etkinliğin mahkeme ve polis haberciliği ile ilgili eğitimler olacağı belirtildi.
Gazetecilere yönelik düzenlenecek olan eğitimler “Mümkün” Projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi, Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor.