ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 13 Mayıs 2023
Kıbrıs
13 Mayıs 2023 Cumartesi 08:28
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023, 09:06
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Yarın Anneler Günü…
2
Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
3
Tatar, Gazimağusa’da Maraş bölgesindeki yol yapım...
4
Mağusalı Sohbetler” etkinliğinin bu haftaki konuğu...
5
GİAD "İş Ağlarını Geliştirme" etkinliği...
6
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı:...
7
Ataoğlu Şuşa'da "Türk Dünyası Kültür...
8
Kılıçdaroğlu: “Türkiye KKTC ile beraber burada...
9
Kılıçdaroğlu: “Türkiye KKTC ile beraber burada...
10
Türkiye yarın sandık başına gidecek
Meclis Başkanı Töre, Gazimağusa’da temaslarda bulundu
Kıbrıs
CTP Kadın Örgütü “Popülizm ve Otokrasi Kıskacında Siyaset” başlıklı seminer düzenlendi
Kıbrıs
Bağımsızlık Yolu Türkiye Sosyalist Hareketi’ne dayanışma belirtti
Kıbrıs
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı...
Kıbrıs
Güzelyurt’ta çalışma izinsiz 28 kişi tespit edildi, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklandı
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
CTP Kadın Örgütü “Popülizm ve Otokrasi Kıskacında...
Bağımsızlık Yolu Türkiye Sosyalist Hareketi’ne...
Mağusalı Sohbetler” etkinliğinin bu haftaki konuğu...
BKP Genel Başkanı İzcan’dan Bahçeli’ye teşekkür
İnsan Hakları Platformu, Cantekin’in görevine...
Facebook
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Yarın Anneler Günü…
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE