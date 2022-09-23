Gazetelerin manşetlerine göz atın - 23 Eylül 2022

Gazetelerin manşetlerine göz atın - 23 Eylül 2022

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Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022, 07:29
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Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
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