ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 25 Mayıs 2023
Kıbrıs
25 Mayıs 2023 Perşembe 05:53
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023, 09:09
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe
2
İtalya Kupası Inter'in
3
Caz sanatçısı İlham Gencer vefat etti
HP Genel Sekreteri Alas: “Hep birlikte tepki konulmazsa hiçbir şey değiştirilemez”
Kıbrıs
KTOEÖS yarın tüm okullarda grevde olacak, sınavlar da yapılmayacak
Kıbrıs
Yağmurlu hava salı gününe kadar devam edecek
Kıbrıs
Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde kaza
Kıbrıs
“Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi Projesi” hayata geçiriliyor
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
HP Genel Sekreteri Alas: “Hep birlikte tepki konulmazsa...
Üstel, Siligu Dayanışma Derneği’ni kabul etti
Park halindeki LTB çöp kamoyunu alev aldı… Kozanköy’de...
Başhâkim Mehmet Zeka, 39’uncu ölüm yıl dönümünde...
Sivil Savunma Halk Örgütü’nün 1963 doğumlu...
Facebook
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe
Spor
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE