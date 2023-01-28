ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 28 Ocak 2023
Kıbrıs
28 Ocak 2023 Cumartesi 07:54
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023, 09:00
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Sendikalar maaşlara uygulanacak vergi dilimleri ile ilgili düzenleme hakkında Maliye Bakanlığı ile Başbakanlığa giderek bilgi talep etti
Kıbrıs
Sağlık Bakanı Altuğra Akdoğan Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti
Kıbrıs
Türkmenköy'de eğitim
Kıbrıs
CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi
Kıbrıs
Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Denktaş Vakfı arasında eğitim protokolü imzalandı
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkmenköy'de eğitim
Tatar, Avrasya Bir Vakfı heyetini kabul etti
TUTDER: “Hükümet şiddete karşı sıfır tolerans...
KTMMOB, 31 Ocak Salı günü Meclis önünde eylem...
Sol Hareket, Kıbrıs Medya Grubu’nu boykot ettiğini...
Facebook
Twitter
8.6B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE