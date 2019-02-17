Gazimağusa'da asayiş ve trafik operasyonu

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu yapıldı. Yaklaşık 500 aracı kontrol eden polis, 200 civarında sürücüye ceza kesti, 6 aracı trafikten men etti. Ülkede kaçak olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde hem kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak kişiler hem de kumarhane yöneticileri hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün geceki denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve bahis evleri kontrol edildi, buralarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 19 kişi tespit edildi ve hem bu kişiler hem de kumarhane yöneticileri hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Gazimağusa’daki operasyonda 5 kişinin KKTC'de yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edildi ve bu kişilerle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri 480 aracı kontrol ederken, suç işlediği tespit edilen 181 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti. 6 araç trafikten men edildi.