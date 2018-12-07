Gazimağusa'da internet ve telefon kesintisi

Gazimağusa'da internet ve telefon kesintisi

Telekomünikasyon Dairesi, Gazimağusa’da Baykal ve Terminal bölgelerinde yapılacak çalışmalardan dolayı telefon ve ADSL hizmetlerinin etkileneceğini bildirdi.

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Saha Dolabı 16'nın değişimi için yapılacak çalışmaların, yarın ve Pazar günü saat 08:00'den itibaren gerçekleştirileceği ifade edildi

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