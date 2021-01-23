Gazimağusa'da süpermarket deposunda yangın

Gazimağusa'da bir marketin deposunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı, depodaki çeşitli ürünler yandı.

Polis açıklamasına göre, bu sabah 09.30 sıralarında İlarma Süpermarket’in arka kısmında, içerisinde muhtelif temizlik malzemesi, tuvalet kağıtları, çocuk bezi vb. malların bulunduğu depo olarak kullanılan konteynerde kaynak ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada muhtemelen atılan kıvılcım sonucu yangın meydana geldi.

Yangın neticesinde konteyner içerisindeki mallar hasar görerek kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.