Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda kaza...1 kişi hayatını kaybetti

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Shohrat Annnanurov hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa ana yolunda Köpek Barınağı karşısında meydana geldi.

Kaya Kıralp’in (E-32), yönetimindeki LP 278 çekici-kamyon araçla Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu karşı şeride geçerek, o esnada Gazimağusa’ya doğru seyretmekte olan Shohrat Annnanurov (E-25) yönetimindeki PP 533 plakalı buzluklu kamyon araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan PP 533 plakalı araç sürücüsü Shohrat Annnanurov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kıralp’in tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

4’ÜNCÜ ÖLÜM…

Polis, 2022 yılı içinde meydana gelen 4 ölümlü kazada, toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu kazaların 2’si Gazimağusa, 1’i Güzelyurt, 1’i ise Lefkoşa’da meydana geldi.