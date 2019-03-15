Gazimağusa ve Lefkoşa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Kanunsuz uyuşturucu madde bulundurmaktan dün Gazimağusa ve Lefkoşa’da 2 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün 13.00-14.15 saatleri arasında, Gazimağusa’da A.C. (E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. A.C tutuklandı.

Saat 12:00 sıralarında ise, Lefkoşa’da Z.K.(E-23)’nin ikametgahında ve üzerinde yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elle sarılmış sigara izmariti ve yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Z.K tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 12:34