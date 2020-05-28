Geçitkale Belediye Başkanı: "Döktüğü betonu yalatarak temizletmek lazım"

Geçitkale Belediyesi sınırları içinde olan Sütlüce köyü girişine beton mixeri sürücüsü tarafından boşaltılan beton artığı Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ı isyan ettirdi. Belediye Başkanı Öztaş, konuyu polise şikayet etti. Öztaş; "Ovalara, derelere döktükleri beton artıkları yetmezmiş gibi, şimdi de köylerin içine kalan pisliklerini dökmeye başladılar. Bu çevre düşmanlarını bulup, döktüğünü yalatarak temizletmek gerek" şeklinde sert bir açıklamada bulundu..



Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş’ın dikkat çeken paylaşımı şu şekilde:

Edepsizliğin, terbiyesizliğin bu kadarına da pes artık...

Yani yeter be!...yeter gerçekten. Efendi beton mixeri ile Sütlüce Köyü’ne beton getirmiş. Satmış parasını almış... Buraya kadar iyi, güzel. Sonrasında çekmiş aracını, mixerde kalan betonu, yolun kenarına, köy girişine,boşaltmış. Mixer kazanını burda bir güzel yıkamış. Öyle değil!!... yolun ortasına döküp yolu kapataydın be edep yoksunu...

Ovalara, derelere döktükleri beton artıkları yetmezmiş gibi, şimdi de köylerin içine kalan pisliklerini dökmeye başladılar. Bu çevre düşmanlarını bulup, döktüğünü yalatarak temizletmek gerek ya, neyse, söyleyecek çok şey var da edebimden nokta komuş olayım. Bu konuda da, gereken şikayetlerimizi polise yaptık. Gerekli yasal işlemin başlamasını sağlayacağız. Böylesi durumların takipçisi olacağımızı, siz değerli halkımızla paylaşırım.