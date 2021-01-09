"Geleceğin Mimar, Mühendis ve Tasarımcıları" programı ile çocuklar projelerini sergiledi

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi tarafından Gerçekleştirilen, Özyalçın Construction ana sponsorluğunda ve Telsim teknoloji ve iletişim sponsorluğunda düzenlenen, Geleceğin Mimar, Mühendis ve Tasarımcılarını Arıyoruz Projesi tamamlandı.

Kasım ayında duyurusu yapılan projede öğrenciler, tasarladıkları şehirlerini, yaptıkları araştırmaların posterlerini ve takım logolarını hazırladılar ve 15 Aralık’ta projelerini sundular. 30 takım ve 100’e yakın öğrencinin katıldığı projede çocuklar nasıl bir kentte yaşamak istediklerini projeleri ve posterleri ile sundular.

Projelerinde su sorulara yanıt aradılar. “Nasıl bir şehirde yaşamak isterdiniz? Bu şehirde sizlere özel ne gibi alanlar olmasını isterdiniz? Bu şehirde engelli bireyler için nasıl bir tasarım uygulamak isterdiniz? “

Projelerini tamamlayan öğrencilerin çalışmaları, proje fotoğrafları ve videoları ise, Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’nin facebook sayfalarında sergileniyor.

Projenin sonunda tüm katılımcılara birer sertifika ve madalya dağıtıldı.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi direktörü Mert Balın yaptığı açıklamada “Projeye destek veren tüm sponsorlarımıza, ailelere ve çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Pandeminin tüm dünyayı sardığı günümüzde, çocukların yaratıcı projeleri ile dünyamızı daha yaşanabilir bir yere dönüştürme çabaları çok etkileyici. Tüm halkımızı çocuklarımızın projelerini izlemeye davet ediyorum.” dedi.

Yakın zamanda çocuklar için başka etkinliklerin de planlandığından bahseden Mert Balın, katılmak isteyenlerin Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi Facebook sayfalarını takip etmelerini rica etti.

Etkinliğe; “Özyalçın Construction, Telsim Vodafone, Darem Trading, Mardo, MasterKids, İntergaz, Nesdersan.com, AD Studio, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı, Ideamania Digital Production ve Cherry Red Advertising” sponsör oldu.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 17:53