Gelener: “Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yapılacak her türlü siyasi müdahalenin karşısında olacağız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 85 yıldır bu topluma ilkokul öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yapılacak her türlü siyasi müdahalenin karşısında olacaklarını belirtti.



Gelener, hükümet ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun attıkları her adımla Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatma yolunda olduklarını gösterdiklerini ileri sürerek, AÖA’nın çağdaş, demokratik, bağımsız ve özerk bir yükseköğrenim kurumu olarak yoluna devam etmesi gerektiğini vurguladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye çağdaş ve nitelikli öğretmen yetiştirme vizyonu geliştirilmesi adına öz kuruluş olan AÖA’ya yatırım yapması gerekenlerin, ne yazık ki ortaya koyabildikleri tek vizyonun görevden alma ve atamalar olduğunu savundu.

Gelener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk Öğretmen Akademisi’nin üzerinden elinizi çekin. İmzaladıkları ‘mali’ protokollere AÖA ile ilgili maddeler koymaktan çekinmeyenler, yaz aylarında Meclis’e gönderdikleri yasa tasarısıyla AÖA’yı işlevsiz hale getirmek isteyenler şimdi de kendi atadıkları AÖA Yönetim Kurulu’nun özerk karar almasına müdahale ederek tüm üyeleri görevden alma yoluna gitmiştirler. Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 85 yıldır bu topluma ilkokul öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yapılacak her türlü siyasi müdahalenin karşısında olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.”