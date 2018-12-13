Cumhuriyet Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde üçüncü güne girildi.

Dün sabah başlayan toplantısını bu sabah 03.00 sıralarında tamamlayan Genel Kurul bugünkü çalışmalarına 12.00’de başladı.

Toplantı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında yapılıyor.

Genel Kurul’un bugünkü gündeminde 16 milyon 263 bin TL öngörülen Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesi, 99 milyon 841 milyon 600 TL öngörülen Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın 234 milyon 274 bin 200 TL’lik bütçesi var.