Gıda Mühendisleri Odası, havaların ısınmasıyla zehirlenme riskinin arttığı uyarısında bulundu

Gıda Mühendisleri Odası, havaların ısınmasıyla gıda zehirlenme riskinin de arttığı uyarısında bulundu.

Oda Başkanı Dr. Beste Oymen yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmasıyla sağlığa zarar verebilme potansiyeli olan mikroorganizmaların daha da hızlı üreme ve çoğaldığına dikkat çekti.

Oymen, en yaygın gıda zehirlenmesi belirtileri ateş, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve kramplar, baş dönmesi, halsizlik ve ishal olduğunu bu durumlarda hastalığın kendi kendine geçmesi beklenmemesi gerektiğini ve vakit kaybetmeden bir doktora veya hastaneye başvurulması gerektiğini kaydetti.

Oymen şu noktalara dikkat çekti:

“Gıda zehirlenmesi nedenlerinin en başında hijyen eksikliği gelmektedir. Yıkanmamış veya yanlış yıkanmış eller ve yüzeyler mikropları hızla yayabilir ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilir. Ellerinizi, gıda hazırlarken kullanılan ekipmanları ve yüzeyleri temiz tutunuz. Tuvaleti kullandıktan, çocukların bezini değiştirdikten sonra ve yemekten veya yiyecek hazırlamadan önce ellerinizi sabun ve akan su ile en az 20 saniye iyice yıkayın ve temiz bir havlu ile kurulayınız. Kullanılan ekipmanları ve yüzeyleri de uygun temizlik maddeleri ve tercihen sıcak suyla temizleyiniz.

Çiğ gıdalarla pişmiş gıdaları ayrı tutunuz. Alışveriş yaparken, yemek hazırlarken veya yiyecekleri muhafaza ederken; çapraz bulaşı olarak adlandırılan olayın önüne geçmek için çiğ et, tavuk ve balık ürünlerini diğer gıdalardan uzak tutunuz. Bunun için çiğ ve yemeye hazır gıdalar için farklı kesme tahtaları kullanınız.

Gıdaları doğru sıcaklığa kadar pişiriniz. Bunun için bir gıda termometresi edinerek, gıdaların sıcaklığını ölçebilirsiniz. Birçok zararlı organizma doğru sıcaklığa kadar pişirildiğinde ölmektedir. Pişirme uyguladığınız gıdanın merkez sıcaklığı 75°C’ye ulaşamazsa mikroorganizmalar üremeye devam edebilir. Balık ve kabuklu deniz ürünlerini de tamamen pişirdiğinize emin olunuz.

Birkaç porsiyonluk yemek hazırladıysanız sadece yiyeceğiniz kadarını ısıtınız. Tekrar ısıtırken sulu yemekler en az 1-2 dk kaynatılmalı ve diğer yemekler de dahil merkez sıcaklığının en az 75°C’ye ulaştığına emin olduktan sonra tüketiniz.

Donmuş tavuk eti, balık, kıyma ve parça et kesinlikle oda sıcaklığında çözdürülmemeli, çözdürme işlemi buzdolabında, diğer besinlerle temas etmeyecek şekilde, 24 saat içinde yapılmalıdır. Çözdürmek için mikrodalga kullanıyorsanız, güç derecesini buna göre ayarlarınız, çözdürdükten sonra beklemeden pişiriniz. Çiğ yiyecek oda sıcaklığında ne kadar uzun süre bırakılırsa bakteriler o kadar çabuk çoğalır.

Dondurma satın alınırken ise çözülüp, tekrar dondurulmamış, orjinal şekli ve ambalajı değişmemiş dondurmalar alınmalıdır. Dondurma, alışverişte en son alınıp, hızlı bir şekilde soğutucuya ulaştırmalı veya hemen tüketilmelidir.

Oda sıcaklığında uzun süre bekleyen gıdalarda pişirme ile ortadan kaldırılamayacak bakteri veya toksinler bulunabilir, gıda zehirlenmesi kaynağı olabilir.

Taze tavuğu 1-2 günde tüketiniz. Tavuğun eti diri olmalı, parmağınızı bastırdığınızda oluşan çukur, parmağınızı kaldırınca hemen düzelmeli. Taze tavuğu buzdolabında 1-2 günden fazla bekletmeyiniz,

Balığın gözleri parlak ve lekesiz olmalıdır. Balığın gözlerinin parlak , solungaç kısımlarının kırmızımsı-pembe, pullar ve yüzgeçlerinin diri olmasına dikkat ediniz. Basıldığı zaman parmak izi hemen düzelecek şekilde olmalı. Buzdolabında bir günden fazla bekletmeyiniz.

Şişmiş konserve besinleri yemeyiniz. Konserve kutularının şişmiş, bombe yapmış olanlarını kullanmayınız. Paslı, içindeki sıvıyı sızdıran ezik kutulardan kaçınınız. Evde yapılmış konservelerde de dikkatli olmanız gerekmektedir. Kapağını açtıktan sonra içindeki yiyecek fışkıran konserveleri de hemen atınız”