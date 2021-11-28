Girne Belediyesi'nin denetimleri devam ediyor

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, Girne’de faaliyet gösteren 64 işletmeyi “gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 pandemi önlemleri” doğrultusunda denetledi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, genel hijyen koşullara aykırı faaliyet gösteren bir restorana ve Covid-19 önlemlerine uymayan bir süpermarkete bir asgari ücret tutarında para cezası kesildi, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan bir işletmeye de kapatma ihbarı verildi.

Kontroller kapsamında mühürleme ihbarı verilen bir iş yeri yanında toplam 18 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Çalışanlarının antijen testini yenilemeyerek, Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmeyen süpermarkete bir asgari ücret para cezası kesildi. Genel gıda hijyeni ve yasal mevzuat eksiklikleri olan 1 tane restoran işletmesine de toplam 656 TL para cezası kesildi, 3 farklı süpermarkette muhafaza koşulları uygun olmayan çeşitli marka toplam 28 adet sandviç ve pizza ürünlerine el konularak yasal işlem uygulandı.



Girne Belediyesi, Açık Pazar’daki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.GİRNE BELEDİYE BAŞKANI NİDAİ GÜNGÖRDÜ: “COVİD DENETİMLERİ ARTTIRILACAK”Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, havaların soğumasıyla kapalı mekanların kullanımının arttığına işaret ederek, Covid ile ilgili önlemlerin bu yüzden daha sıkı şekilde uygulanması gerektiğine işaret etti.Günlük sosyal hayatı ve ekonomik akışı korumak adına güvenli bir kış ve okul dönemi için Belediye olarak kontrollere aksatmadan devam ettiklerini ve bu denetimleri arttırarak sürdüreceklerini ifade eden Güngördü, vatandaşlara ve işletmelere şöyle seslendi:“Değerli halkımızın da maske, kişisel sosyal mesafe ve hijyen konularına özenle dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, aşılanma ile ilgili her toplum bireyi, kendi üstüne düşen sorumluluğu taşımalıdır. Özellikle kapalı mekanlara girişte Adapass sorgulanması ve antijenlerin takibi konularında kritik kontrollerimiz süreceğinden tüm işletmecilerin bu tedbirleri sağlamasını önemle rica ederiz. Tüm Dünyayı da etkisine almaya halen devam eden bu zor süreci tüm toplum, halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir iş birliği içinde yönetmeliyiz.”