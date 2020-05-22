Girne Belediyesi, Ramazan Bayramı’na hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini’de verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Normalleşme sürecinde tüm işyerlerinin açılması nedeniyle çok daha hassas bir döneme girildiğini vurgulayan yetkililer, Bakanlar Kurulu’nun, Belediyenin ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının koyduğu kurallara uyma zorunluluğu hatırlatarak, herkese sağlık dolu günler diledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların bayram tatili süresinde acil durumlarda arayabileceği numaralar şöyle paylaşıldı:

Bayındırlık, imar 0548 881 21 14

Temizlik işleri 0533 860 59 73 / 0533 825 01 04

Su işleri 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10

Kanalizasyon işleri 0533 870 20 17

Cenaze ve defin işleri 0533 840 52 20

Zabıta (kolluk) hizmetleri 0548 882 21 20 – 0533 868 28 57

Sağlık işleri 0533 870 20 14

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, her türlü bilgi ve şikayet için belde hudutları içerisinden alo 185 numaralı telefonun aranabileceği kaydedildi.