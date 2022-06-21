Girne Belediyesi’nden kanser tarama indirimi

Girne Belediyesi, “Babalar Günü” nedeniyle 40 yaş üzeri tüm erkeklere, “Erken Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla kanser tarama indirimi sunduğunu duyurdu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 40 yaş üzeri tüm erkeklerin faydalanabileceği indirimli taramadan yararlanmak için 21-30 Haziran tarihleri arasında Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nde doldurulacak formun ardından, alınacak belge ile Kolan British Hospital’de özel fiyata checkup randevusu alınabilecek.

Bilgi ve iletişim için Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’ne 650 01 00 (dahili 1042) ve 0533 870 20 10 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği bildirildi.

-Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, bugünün en riskli iki hastalığı olan kalp krizi ve kanser hastalıklarının rutin kontrollerle kontrol altına alınarak, önlenebileceğini kaydetti.

İnsan sağlığının önemine işaret eden Güngördü, Kolan British Hospital yetkililerine, iş birlikleri için teşekkür ederek, tüm babaların babalar gününü kutladı ve herkese sağlıklı günler diledi.