Girne'de Hacı Halil Deresi temzilendi

Girne Belediyesi, Sedat Simavi Caddesi’nden geçen Hacı Halil Deresindeki çöp ve molozları temizledi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, temizlik özellikle dereden su akışını hızlandırmak maksadıyla yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açıklamasında, 2018’deki sel felaketine işaret ederek, yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara ve su taşkınların önüne geçmek amacıyla kış sezonu öncesinde dere temizlik ve ıslah çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 13:52