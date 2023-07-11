Girne Dr. Akçiçek hastanesine bağış

İş Bankası, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine 55 bin dolar değerinde Dijital Mobil Röntgen cihazı bağışladı.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekim odasında gerçekleşen teslim törenine Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, hastene başhekimi Dr. Beyhan Berova ve diğer sağlık çalışanları katıldı.

Teslim töreninde konuşan Başhekimi Dr. Beyhan Berova bağışlanan Dijital Mobil Röntgen cihazının önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Berova “ hastanın röntgen cihazına götürlmeyeceğini artık röntgen cihazının hataya götürüleceğini ifade etti.

İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin’se konuşmasında İş bankasının 68 yıldır Kıbrıs Türk halkına katıkıda bulunmaya çalıştığını ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu bağışın gerçekleştirilidiğini ifade etti, cihazın sadece Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde değil ihtiyaç olan diğer hastanelerde de kullanılabileceğini aktardı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ise konuşmasında büyük kolaylık sağlayacak olan bu cihazın hasta için çok önemli ve inanılmaz bir konfor olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Genç Tv mikrofonlarına konuşan İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin gelecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu “üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda başka projelerde de sizi görecekmiyz sorusuna Akşahin “mutlaka” cevabını verdi.

Muhabir-Mehmet Atakan Habiboğlu

Kameraman- Çağkan Çelik