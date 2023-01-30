Girne’de iki trafik kazası.. İki sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi

Girne’de dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi. Kazalarda yaralanan olmazken her iki sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 05.00 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi'nde Anıl Şenol (E-28) yüzde 126 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki EP 707 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak “Mami Discount Market”in park alanında park halinde bulunan Ramazan Koç (E-54) sorumluluğundaki JA 670 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoluna devam eden EP 707 plakalı araç, bir ikametgahın taş duvarına çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. EP 707 plakalı araç sürücüsü Anıl Şenol tutuklanırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

-171 mlgr alkollüyken kaza yaptı

Girne’de dün öğle saatlerinde Uğur Mumcu Caddesi'nde, Gürsoy Karaman (E-54) yüzde 171 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki DM 692 plakalı araçla Erdener Market'e doğru dönmek için yavaşlayan Egor Sergevıch Tsimbaliuk (E-24) yönetimindeki NE 609 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. DM 692 plakalı araç sürücüsü Gürsoy Karaman tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.