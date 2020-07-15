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Girne’de zorla insan kaçırma: Minibüsten adam kaçıran 2 kişi tutuklandı

Girne’de zorla insan kaçırma: Minibüsten adam kaçıran 2 kişi tutuklandı
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Girne’de zorla adam kaçırmaya teşebbüs eden iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, dün saat 15.30 sıralarında, Alsancak’ta meydana geldi.

Girne-Lapta istikametine doğru seyreden  minibüste yolcu olarak bulunan L.B., M.D.(E-43) ile E.T.D.(E-21) tarafından zorla, ciddi şekilde darp edilerek kaçırıldı.

M.D.(E-43) ile E.T.D.(E-21) kullanımlarında bulunan araçla minibüsün önünü tıkadıktan sonra adı edileni zorla araca bindirdi, ardından aracın yavaşlamasından faydalanan L.B. aracın araçtan atlayarak polise sığındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

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