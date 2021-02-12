GKK ve Polis Teşkilatına kutlama

Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) firari Alexander Satlaev’i 3 gün süren hava ve kara destekli operasyonlar ve olağanüstü çabalar sonucunda yakalayıp adalete teslim etmeleri nedeniyle güvenlik ve polis mensuplarını kutladı.

Konuyla ilgili açıklamasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile birlikte emeği geçen tüm güvenlik ve polis mensuplarını halk ve emekli polis mensupları adına bir mesajla kutlayan EMPOLDER Başkanı Nurettin Çırakoğlu, “Yıllarca bilinen ve hiçbir önlem alınmayan kadro yetersizliği ve araç gereç eksikliğine karşın son bir yıldır yaşanan küresel salgın (Covid-19) önlemleri ile birlikte canını dişine takarak mücadele eden polisimize gurur duyulacak yerde sosyal medya olanakları kullanılarak asılsız, haksız ve yalan ithamlarda bulunmak hiç kimseye yarar sağlamaz ” ifadelerini kullandı.

“YENİ CEZAEVİ AÇILMALI YABANCI SUÇ UNSURLARI ÜLKELERİNE İADE EDİLMELİ”

Günün koşullarında yetersiz kalan cezaevini bir an önce yenisine taşımak gerektiğini söyleyen Çırakoğlu, üçüncü dünya ülkesi suç unsurlarının da ülkelerine gönderilmelerinde yarar bulunduğunu belirtti.

Polis teşkilatının yıllarca bilinen ve hiçbir önlem alınmayan yetersiz kadro ve araç gereç eksikliği bulunduğunu dile getiren Çırakoğlu pandemi koşullarına da işaret ederek, polislerin yirmi dört saat çok zor şartlarda çalıştığını anlattı.

Bu şartlar yanında ve çok sayıda polisin temaslı ya da hastanede olduğu bir ortamda çok zor şartlar altında düzenlenen operasyona işaret eden Çırakoğlu “G.K. Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan başta olmak üzere emeği geçen tüm polis teşkilatı mensuplarını, emekli Polis mensupları ve halkımız adına tebrik ve takdir ederiz” dedi.

Çırakoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Ancak ne var ki, her zaman olduğu gibi bilinen bazı kişi veya grupların yazılı ve bilhassa sosyal medya üzerinden güvenlik güçlerimizin bu olağan üstü başarısına gölge düşürmek için çırpınışlara başladılar. Bu gibi karalamaların polis teşkilatını yıpratamayacağı aşikardır. Teşkilatımızın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkın can ve mal güvenliği için ne gerekir ise yapacağından hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır.

Mevcut Merkezi Cezaevi’nin günümüz koşullarında yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bir an önce yeni inşa edilen ancak faaliyete geçirilemeyen cezaevinin ivedi olarak eksikliklerin giderilip faaliyete sokulmasını ayrıca, bilhassa üçüncü dünya ülkesi kişilerin ülkemizde işledikleri ağır suçlardan dolayı erken yurt dışı edilmelerinin sağlanması kaçınılmaz bir hal almıştır”