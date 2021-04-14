Gönyeli Belediyesi: “Söz konusu arazi gönyeli sınırlarında değil”

Gönyeli Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi’nin dün “yapılan şikayet üzerine Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde boş araziye dökülen atıklar kaldırıldı” yönündeki basın bildirisinde bilgi yanlışı olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu arazi Gönyeli sınırlarında değildir. Bu mesele, kurumlar arasında eşgüdüm ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hepimize göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Tüm kurumlarımızın ortak gailesi insanımızın hayat kalitesini yukarıya çekmek olmalıdır” denilen açıklamada, Çevre Dairesi dahil ülkenin tüm birimleriyle yakın iş birliğine hazır olunduğu ifade edildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin çevre duyarlılığı, bu yönde yaptığı çalışmalar ve çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımlarının son derece önemli olduğu kaydedilen açıklamada, “Çevre Dairesi’nin bir şikayet üzerine Güngör Düzenli Depolama Tesisi’ne götürerek bertaraf ettiğini duyurduğu 10 kamyon atık iddia edildiği gibi Gönyeli hudutlarına dahil değildir” ifadelerine yer verildi.

“Bu düzeltme ihtiyacımızın kaynağı yerinden yönetim ilkesine yönelik hassasiyetimizdir” denilen açıklamada, bu bilgi yanlışından kaynaklanan açıklamanın ülkedeki kurumlar arasında eşgüdüm ve iletişim son derece önemli olduğunu gösterdiği belirtildi.

Gönyeli’nin ülkenin en temiz kenti olduğu iddiasıyla sürdürülen çalışmalarda, tüm kurumlarla iş birliğinden mutluluk duyulacağı ifade edilen açıklamada, Gönyeli Belediyesi’nin 3 Mayıs tarihinde her yıl olduğu gibi kentin kapsamlı bakımına yönelik çalışmalara başlayacağı duyurularak, ihalesi sonuçlanan süreçle ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.