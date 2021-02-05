Gönyeli'de 21 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Gönyeli’de sakin Saifeldin K. Mohamed Elshafıy (E-21), kalmakta olduğu evde ölü olarak bulundu.Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12:00 sıralarında bulunan söz konusu kişinin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.