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Gönyeli'de 21 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Kıbrıs
05 Şubat 2021 Cuma 16:12
Kıbrıs Genç Tv
Gönyeli’de sakin Saifeldin K. Mohamed Elshafıy (E-21), kalmakta olduğu evde ölü olarak bulundu.
Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12:00 sıralarında bulunan söz konusu kişinin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.
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