Görenleri şaşkına çeviren görüntü! Binlerce denizanası kıyıya vurdu

Son 1 haftadan beri KKTC kıyılarında yoğun olarak görülmeye başlanan zehirli deniz anaları,şimdi de sahil şeridinde görüldü.

Sahillerimizde son günlerde sıklıkla görülmeye başlayan denizanaları tedirginlik yarattı

Kaplıca Sahili’nde deniz kıyısını kaplayan binlerce denizanası şaşkınlığa neden oldu. Sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanalarını ilk defa gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medya hesabından Kader Karaoğlan isimli kişinin fotoğraflayıp, “Bu kareler sadece bir kısmını oluşturuyor Kaplıca kıyısının ..Binlercesi dalgalarla sahile vurdu!!!!!” başlığıyla paylaşımda bulundu.

Uzmanlar, kesinlikle temas edilmemeleri ve görüldükleri yerden uzaklaşılması gerektiği belirtilen denizanalarıyla yoğun temaslarda ve önemli sokmalarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi.



