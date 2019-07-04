Görevden alma ve atamalar yapıldı

Görevden alma ve atamalar yapıldı

Devletteki üst kademe yöneticileriyle ilgili görevden alma ve atamalar devam ediyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, çoğu dün ve bugünden itibaren geçerli olan görevden alma ve atamalar şöyle:

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak  görev yapan Emete Baylan görevinden alındı; yerine, müşavir olarak görev yapmakta olan Berna Selengin atandı.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi  olarak  görev yapan Hüseyin Sarı, görevinden alınarak, yerine müşavir olan Kemal Deniz Dana görevlendirildi.

Sanayi Dairesi Müdür  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Doğan Şah atandı.

Ticaret Dairesi Müdürü Alpay Çelebi’nin  emekliliğinden dolayı boşalan  Ticaret Dairesi Müdür  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Salih Gökpınar’ın ataması yapıldı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak  görev yapan Mustafa Kendir, görevinden alınıp Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Genel Koordinatör mevkiine atandı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı mevkiine müşavir olarak görev yapmakta Meftun Orkun görevlendirildi.

Gençlik Dairesi Müdürü olarak  görev yapan Şifa Çolakoğlu görevinden alındı. Gençlik Dairesi Müdürü mevkiine Hasan Eren atandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdür  mevkiine Havva Kozok getirildi.

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü  olarak  görev Başak Ekenoğlu görevinden alınarak yerine Cemal Kuyucu görevlendirildi.

Sanayi Dairesi Müdürü olarak  görev yapan Mehmet Envergil  görevinden alındı.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı Genel Koordinatör olarak  görev yapan Çelebi Ilık görevinden alındı.

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