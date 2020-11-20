"Grip aşıları az sayıda geldi, talebi karşılamadı"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ülkeye çok az sayıda 2020 grip aşısının geldiğini ve talebi karşılamadığını açıkladı.

KTEB Başkanı Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, aşıların ülkeye az geldiğini ve bunun da sorumlusunun eczacılar olmadığını kaydetti.

Öksüz, önümüzdeki hafta ülkeye tekrar aşı geleceğini fakat çok kısıtlı sayıda olacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığının proaktif olması gerektiği konusunda uyarı yaptıklarını ve çözüm yolları konusunda da yardımcı olmaya çalıştıklarını anımsatan Öksüz, Sağlık Bakanlığının tüm bu uyarılara “etkisiz” kaldığını belirtti.

“KTEB, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da toplum sağlığını etkileyen tüm konularda sessiz kalmayacak ve toplumun sağlığının aynası olmaya devam edecek” diyen Öksüz, 2020 yılı grip aşılarının satış fiyatının da 95,34 TL olduğunu kaydetti.