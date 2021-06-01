Güngördü, mesaj yayınladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, tüm çocuklara barış, sevgi ve hoşgörülü bir bugün ve gelecek diledi.
Girne Belediyesi olarak çocuk dostu bir kent yaratmak için yaptıkları icraatları sıralayan Güngördü, çocuk hakları sözleşmesiyle ilgili kitapçık hazırlayarak öğrencilere dağıttıklarını, çocuk meclisi kurduklarını, 7 yılda 9 yeni çocuk parkı yaptıklarını, eski belediye binasının Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldüğünü, çocuklara yönelik halk dansları, resim, seramik, müzik, tiyatro, satranç gibi kurslar verildiğini, yaz ve şubat tatillerinde çocuklara yönelik atölye çalışmaları düzenlendiğini, “Çocuk Tiyatroları Festivali” düzenlendiğini, okullar da tadilat, tamirat işleri gerçekleştirildiğini, pandemi süresince çocuklara tablet dağıtımları yapıldığını, öykü yarışmaları düzenlendiğini, fidan dikimleri gerçekleştirildiğini, çocuklara yönelik psikolog desteği verildiğini ve pandemi nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle sokak sokak dolaşarak çocukların bayramlarının kutlandığını kaydetti.