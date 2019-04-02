Gürçağ: "Devlet Tiyatroları Binası’nda bir arpa boyu yol alınamadı"

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Meclis Genel Kurulunda , tiyatro üzerine konuşarak, tiyatronun ülkenin gelişimine ve toplumsal kalkınmaya verdiği desteğe işaret etti. Tiyatronun ülkelerin, ekonomilerin, toplumların kalkınmasına verdiği desteği Almanya örneğini vererek anlatan Gürçağ, KKTC’de tiyatroya gereken önemin verilmediğini, Devlet Tiyatroları Binası’nda bir arpa boyu yol alınamadığını işaret etti.

Sanata tiyatroya verilen önemin bu kadar olduğunu ifade eden Gürçağ, tiyatroların çocukların kişisel gelişimi özgüveni için de büyük önem taşıdığını vurguladı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu alana ve çocukların yeteneğine göre kendini geliştirmesine gereken katkının verilmesini istedi.

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasının sanatla mümkün olabileceğine de işaret eden Gürçağ, hükümetten, sanata tiyatroya gelecek nesillere gereken önemin verilmesini talep etti.

Bakanlıktan bu yönde atılan adımlar için bilgi isteyen Gürçağ, Eğitim Bakanının da genel kurulda olmamasını eleştirdi.