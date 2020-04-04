Gürkut: “Ne kadar güvenli çalışırsak o kadar uzun süre hizmet verebiliriz”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan çağrılarda, hastane ortamlarında hekimlerin koruyucu maske ile bulunmaları gerektiği çağrısı yapmasına rağmen, bugüne kadar yetersiz ekipmanla görev yapmaya çalıştıklarına dikkat çekti.

“Bugüne kadar cerrahi maskemizden başka kişisel koruyucu ekipmanımız yokken bugün Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası TIP-İŞ’in biz üyelerine dağıttığı koruyucu gözlüklerimize kavuştuk” diyen Gürkut, “Daha güvenli şekilde çalışmamız, daha uzun süre ve sağlıkla hizmeti sürdürmemiz için çok önemli” şeklinde açıklamada bulundu.

Dr. Özlem Gürkut’un paylaşımı şu şekilde:

“Covid-19 pandemisi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü hastane ortamlarında maske ile bulunulması gerektiğini söylüyor.

Hasta muayene etmeye devam eden bizler için ise her durumun riskine göre uygun kişisel korunma ekipmanları kullanmamız lazım.

Bilindiği gibi dünyada SARS CoV 2 ile enfekte olmuş kişilerin neredeyse 5’te biri sağlık çalışanları…

Sağlık çalışanları enfekte olursa, ilgilendikleri hastalar da enfekte olma riskine girerler.

Bugüne kadar cerrahi maskemizden başka kişisel koruyucu ekipmanımız yokken bugün Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası TIP-İŞ’in biz üyelerine dağıttığı koruyucu gözlüklerimize kavuştuk.

Teşekkür ederiz. Daha güvenli şekilde çalışmamız, daha uzun süre ve sağlıkla hizmeti sürdürmemiz için çok önemli…”