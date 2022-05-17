Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümeti için güven oylaması yarın yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 16.30’da “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) oturuma katılarak “hayır” oyu vereceğini açıkladı.

Halkın Partisi’nin ise tutumuyla ilgili gün içinde açıklama yapması bekleniyor.

Meclis Genel Kurulu dün hükümet programının görüşülmesi amacıyla toplanmıştı.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) milletvekilleri toplantıya katılmamış, hükümet programı üzerine hiçbir milletvekili söz almamıştı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP hükümeti 12 Mayıs Perşembe günü kurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından atanan Bakanlar Kurulu listesi aynı gün akşam saatlerinde toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunulmuş; hükümet programı ise 13 Mayıs Cuma günü Meclis’te okunmuştu.

KKTC’de yasal mevzuata göre hükümet programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır.