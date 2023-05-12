Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etti

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Halil Mahmutoğlu ve öğretmenleri eşliğinde Cumhurbaşkanlığını ziyaret etti.

KKTC genelinde birinci olan atletizm ve futbol takımları ile 5’inci sınıf öğrencilerden oluşan toplam 75 öğrenci, Cumhurbaşkanlığının bahçesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Ziyarette ilk sözü alan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Müdürü Mahmutoğlu, okulun atletizm ve futbol dalındaki şampiyonluğunun yanında, bayrak koşusunda rekor kırdığı bilgisini vererek, öğrencilerin bu başarılarını Cumhurbaşkanı ile paylaşarak, onları onore etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Mahmutoğlu, Özgürlük İlkokulu olarak kaliteli bir eğitim vermek için tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, amaçlarının sadece sınıfta başarı değil, bilim ve sanatla birlikte, öğrencileri çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartabilecek bütünsel gelişimi sağlamak olduğunu söyledi.

Öğrencilerine hızla gelişen dünyada dürüst ve adil olarak yaşamayı ilke edindirdiklerini vurgulayan Okul Müdürü Mahmutoğlu, “Çocuklarımız sağlıklı, mutlu, ahlaklı ve başarılı olması için biz elimizden geleni yapacağız” dedi.

- Tatar: “Başarılarınız bizi gururlandırıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, burada yaptığı konuşmada, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nun spor alanındaki başarılarından duyduğu gururu dile getirerek, tüm bu başarıların Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda verilen eğitim, sosyal ilişkiler ve öğretmenlerin çabası sonucu ortaya çıktığını kaydetti, öğrenciler adına tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmenlerin değerinin bilinmesi ve öğrettiklerinin çok dikkatli bir şekilde dinlenmesi nasihatını veren Tatar, 50 yıldan fazla zaman önce okuduğu ilkokuldaki tüm öğretmenlerini hatırladığını söyleyerek, öğretmenlerinin o yaşta kendisine alfabeyi, matematiği, sosyal bilimleri, insanlığı öğrettiğini, KKTC sevgisini aşıladığını belirtti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasına girildiğine işaret ederek, bu haftanın önemi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılının KKTC’nin ise 40’ıncı yılının kutlanacağını hatırlattı.

- “Tüm gailemiz sizlerin başınız dik onurlu bir şekilde KKTC’de yaşayabilmenizdir”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının atalarının bu topraklarda barış, huzur ve özgürlük içerisinde yaşanabilmesi adına büyük mücadeleler verdiğini söyleyerek, şimdi de kendilerinin tüm gailesinin bugünün gençlerinin ileride aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte, başı dik, onurlu bir şekilde KKTC’de yaşayabilmesi adına olduğunu ifade etti.

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nun adını taşıdığı özgürlük kavramının önemi hakkında da konuşan ve adanın Rum adası olmasını isteyenlere karşı verilen özgürlük mücadelesine değinen Tatar, Cumhurbaşkanı olarak uluslararası temaslarında her zaman Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve özgürlüğüne vurgu yaptığını aktardı.

“KKTC sevgisiyle, kendi öz adetlerimiz, kültürümüz, kimliğimiz ile bütün bunların özümsendiği bir yapı içerisinde KKTC’nin bağımsız ve özgür bir devlet olabilmesi bizler için çok değerlidir” ifadelerini kullanan Tatar, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu öğrencilerinin de halka büyük hizmetler vereceğinden hiç şüphesi olmadığını kaydetti.