Güzelyurt'ta 2 ayrı tören

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Güzelyurt'ta da iki törenle kutlandı.

İlk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre Anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlandı.

Güzelyurt’taki ikinci tören Arkeoloji ve Doğa Müzesi önünde yapıldı. Tören birliklerinin protokol tarafından denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Maliye Üsteğmen Nur Göçer yaptı.

Göçer, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesinin 1878’de adanın İngilizlere devri ile başlayıp 1974’e kadar uzanan çileli ve çetin bir yolculuk olduğunu belirterek, bu günlere nasıl gelindiğinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğretmenlerinden Ayşe Göçer Kızartıcı da 20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, Barış Harekatı öncesinde verilen mücadele yılları hakkında bilgi verdi.

Tören, şiir okunması ve SEÇDER ekibinin halk dansları gösterisiyle sürdü.Tören resmi geçitle tamamlandı.