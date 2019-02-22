Hafta sonu yağmur var mı?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi ,rüzgarın ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yarın yer yer yağmurlu geçecek. Haftanın son günü ise havanın yer yer az bulutlu ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yeni haftanın başından itibaren Perşembe gününe kadar zaman zaman yağmur beklendiği belirtildi.