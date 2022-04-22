Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Haftalık analiz sonuçları açıklandı
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 Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde  24 ithal ürünün tümü temiz çıkarken, 27 yerli ürün arasından sadece bir üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nin açıklamasında, 18-22 Nisan tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde,  Gazimağusa  sakinlerinden Zahide Yıldırm’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden  ürünün hasadının  bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.

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