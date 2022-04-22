Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde 24 ithal ürünün tümü temiz çıkarken, 27 yerli ürün arasından sadece bir üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nin açıklamasında, 18-22 Nisan tarihlerini kapsayan gıda denetimlerinde, Gazimağusa sakinlerinden Zahide Yıldırm’a ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulduğu ifade edildi.