Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Haftalık analiz sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi, 17-23 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde; ithal ürünlerde 36 numuneden 36’sının ve yerli ürünlerden de 12 numunede 12 numunenin de temiz olduğunu kaydetti.

24  Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Bekir Cura İthal Elma Granny  Temiz
2 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz
3 Köşe Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
4 Köşe Tic Ltd. İthal Elma Granny  Temiz
5 Köşe Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
6 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz(iran) Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
10 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
11 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Armut Deveci Temiz
13 Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
14 Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
15 Svs Tic Ltd. İthal Elma Pinky Lady Temiz
16 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
17 Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
18 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
19 Baharyolu İthal İsot Biber Temiz
20 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi (Yağlı) Temiz
21 Holly Grains Ltd. İthal Kepek Temiz
22 TÜK İthal Sığır süt Yemi 19 Temiz
23 Kırmızıgil Trd. Ltd. İthal Yer fıstığı kabuğu pelet Temiz
24 Hüseyin Bayırbaşı İthal Mısır Slajı Temiz
25 Hüseyin Bayırbaşı İthal Mısır Slajı Temiz
26 Svs Tic Ltd. İthal Elma stk. Temiz
27 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
28 Svs Tic Ltd. İthal Armut S.M Temiz
29 Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
30 Hakan düzgün İthal Kırmızı Pul Biber Temiz
31 Svs Tic Ltd. İthal Mantar Temiz
32 Svs Tic Ltd. İthal Üzüm Temiz
33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Mantar Temiz
34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm Temiz
35 Baharyolu İthal Tatlı Pul Biber Temiz
36 Baharyolu İthal Acı  Pul Biber Temiz
37 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar İh. Temiz
38 Cemal Oğur Mormenekşe Enginar İh. Temiz
39 İsmail Kabak Mağusa Domates Temiz
40 İsmail Kabak Mağusa Acı Biber Temiz
41 İbrahim Kaygül Yeşilırmak Çilek Temiz
42 Birsen Canevren Yeşilırmak Çilek Temiz
43 Halil Nizam-1 İskele Enginar İh. Temiz
44 Halil Nizam-2 İskele Enginar İh. Temiz
45 Halil Nizam-3 İskele Enginar İh. Temiz
46 Halil Nizam-4 İskele Enginar İh. Temiz
47 Halil Nizam-5 İskele Enginar İh. Temiz
48 Halil Nizam-6 İskele Enginar İh. Temiz
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