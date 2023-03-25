Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi, 17-23 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde; ithal ürünlerde 36 numuneden 36’sının ve yerli ürünlerden de 12 numunede 12 numunenin de temiz olduğunu kaydetti.