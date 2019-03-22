Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi’nin 15-21 Mart tarihlerini kapsayan gıda analizlerinde ithal ürünlerden 2’sinde, yerli ürünlerden ise 5’inde limit üstü ilaç kalıntısı veya tavsiye dışı ilaç kullanımı tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 5 ithal ürün arasında Hakan Düzgün’e ait ithal arıkcan çemenlik ve halis pul biberde, aflatoksin oranı limit üstü çıktığı için bu ürünler imha edilecek.
70 yerli ürün arasından ise Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Özcan Bozkoyun, Ahmet Özdemir ve Ozanköy’de dereotu üretimi yapan Serpil Bayur’un ürününde tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı bu ürünler imha edildi.
Tatlısu’da domates üretimi yapan Hacı Çelik ve Aydınköy’de kapya biber üretimi yapan Kemal Salim Doran'ın ürünlerinden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıktığı için ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Öte yandan Alsancak’ta sivri biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan ikinci numunede ilaç kalıntısı çıkmamasından dolayı ürünün hasadına izin verildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
2
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
4
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
5
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
6
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
7
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
8
|
Köşe Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
9
|
Hayvan Ür. Ve Yet. Bir.
|
İthal
|
Balya
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
11
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
12
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
K.Acı Biber
|
Temiz
|
13
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
14
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Ank)
|
Temiz
|
15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
18
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Arıkan Çemenlik
|
İmha
|
19
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Halis Pul Bib.
|
İmha
|
20
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Tatlı Pul Özel
|
Temiz
|
21
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Pul Biber Arıkcan
|
Temiz
|
22
|
TÜK
|
İthal
|
Koyun Süt yemi 15 Prt
|
Temiz
|
23
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi Geliştirme 16
|
Temiz
|
24
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi yemi 14 prt
|
Temiz
|
25
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır süt yemi std 19 prt
|
Temiz
|
26
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır süt yemi std 16 prt
|
Temiz
|
27
|
Pınarlı Koop Kredi Şti.
|
İthal
|
Beşyem Sığır Besi Yemi
|
Temiz
|
28
|
Naturfarm Trd. Ltd.
|
İthal
|
Arpa Posası
|
Temiz
|
29
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
30
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
31
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
32
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
33
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
34
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Buğday(Yemlik)
|
Temiz
|
35
|
Özçağ Free Port
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
36
|
Hasan Öztoprak
|
Gaziveren
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
37
|
Ali Volkan
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
38
|
Mehmet Kahramanoğlu
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
39
|
Barış Ayvacı
|
Yayla
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
40
|
Mehmet Rüstemoğlu
|
Yayla
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
41
|
Gürcan Demirbilek
|
Yayla
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
42
|
Sami Nurdal
|
Doğancı
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
43
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
44
|
Nuri İster
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
45
|
Özcan Bozkoyun
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
İmha
|
46
|
Cennet Ateş
|
Tatlısu
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
47
|
Hacı Çelik
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
48
|
Hacı Çelik
|
Tatlısu
|
Domates
|
Limit Üstü
|
49
|
Hayriye Kırşan
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
50
|
Ümmet Pipalı
|
Atlılar
|
Enginar
|
Temiz
|
51
|
Kemal Zurnacılar
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
52
|
İsmail Gürsoy
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
53
|
Yeşim Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar
|
Temiz
|
54
|
Filiz Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar
|
Temiz
|
55
|
Hasan Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar
|
Temiz
|
56
|
Tayfun Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar
|
Temiz
|
57
|
Cemal Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar
|
Temiz
|
58
|
Halil Nizam
|
Türkmenköy
|
Enginar
|
Temiz
|
59
|
Mustafa Bayramoğlu
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
60
|
Sema Oğur
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
61
|
Gökhan Öztugay
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
62
|
Mustafa Bayramoğlu
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
63
|
Şerife G. Civisilli
|
İskele
|
Enginar
|
Temiz
|
64
|
Düriye Diyet Uluca
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
65
|
Abdullah Aktoprak
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
66
|
Sultan Bardakçı
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
67
|
Mehmet Yıldız
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
68
|
Feti Bardakçı
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
69
|
Mine Mohat
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
70
|
Hacı Şefki
|
Aydınköy
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
71
|
Ali Altan
|
Aydınköy
|
Valencia Portakal
|
Temiz
|
72
|
Kemal Selim Doran
|
Aydınköy
|
Kapya Biber
|
limit Üstü
|
73
|
Hanife Uluçam
|
Aydınköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
74
|
Hanife Uluçam
|
Aydınköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
75
|
Süleyman Özerman
|
Akçay
|
Enginar
|
Temiz
|
76
|
Okan Günsaya
|
Akçay
|
Enginar
|
Temiz
|
77
|
Abdullah Aktoprak
|
Taşpınar
|
Kırmızı Greyfurt
|
Temiz
|
78
|
Abdullah Aktoprak
|
Taşpınar
|
Limon
|
Temiz
|
79
|
Kemal Günsel
|
Bostancı
|
Limon
|
Temiz
|
80
|
İbrahim Oyman
|
Doğancı
|
Limon
|
Temiz
|
81
|
Ali Cenap Oğur
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
82
|
Kerim Korcan
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
83
|
Cabbar Çelik
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
84
|
Cemal Oğur
|
Mormenekşe
|
Enginar
|
Temiz
|
85
|
Meryem Kuşaf
|
Çukurova
|
Enginar
|
Temiz
|
86
|
Abide Kuşaf
|
Çukurova
|
Enginar
|
Temiz
|
87
|
Ahmet Özdemir
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
İmha
|
88
|
Necati Aranaç
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
89
|
Celal Doğan
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
90
|
İbrahim Saraç
|
Mağusa
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
91
|
İbrahim Saraç
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
92
|
İbrahim Saraç
|
Mağusa
|
Biber
|
Temiz
|
93
|
İbrahim Saraç
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
94
|
Musa Oğuz
|
Gelincik
|
Beyaz Sarma
|
Temiz
|
95
|
Abdi Çetinkayalı
|
Yeşilköy
|
Marul
|
Temiz
|
96
|
İbrahim Altıntaş
|
Yeşilköy
|
Soğan
|
Temiz
|
97
|
Halil Alevkayalı
|
Yeni Erenköy
|
Kereviz
|
Temiz
|
98
|
Halil Alevkayalı
|
Yeni Erenköy
|
Marul
|
Temiz
|
99
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
100
|
Serpil Bayır
|
Ozanköy
|
Dereotu
|
İmha
|
101
|
Tarsan Ltd.
|
Çatalköy
|
Ispanak
|
Temiz
|
102
|
Tarsan Ltd.
|
Çatalköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
103
|
Perican Bender
|
Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
104
|
Günay Ufak
|
Çayönü
|
Enginar
|
Temiz
|
105
|
İlmiye Ufak
|
Çayönü
|
Enginar
|
Temiz