Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi 6-12 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 
Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerin Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirilmesi sonucu ithal Ürünlerden 33 numuneden 33 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

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Yerli Ürünlerden ise 28  numuneden 27 numune temiz çıktı, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Yeşilköy sakinlerinden Abdi Çetinkayalı’ya ait çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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