Haftalık trafik raporu

KKTC’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 37 trafik kazasında bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre 19-25 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içinde KKTC'de 37 trafik kazası meydana geldi, bu kazalardan; biri ölümle, 17’si yaralanmayla ve 19’u hasarla sonuçlandı.
Ölümle neticelenen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 11, dikkatsiz sürüş yapmak 9, kavşakta durmamak 8, yakın takip 6 ve diğer etkenler 3 olarak belirtildi.
Kazalarda toplam hasar miktarı 977 bin 600 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
“SUÇ İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLEN 116 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ”
Ülkede aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam 3 bin 232 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
Suçların dağılımı şu şekilde:
“Sürat ( 23 ) , Tehlikeli Sürüş ( 2 ), Dikkatsiz Sürüş ( 8 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 16 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 32 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 10 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 4 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 3 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ) ve 8 diğer trafik suçları”