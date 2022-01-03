Haftalık trafik raporu

KKTC’de bir haftada meydana gelen 73 trafik kazasında 25 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın yayımladığı haftalık trafik raporuna göre, 27 Aralık 2021- 2 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan sürede, KKTC'de toplam 73 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 18’i yaralanmayla ve 55’i hasarla sonuçlanırken, yaralanmayla neticelenen kazalarda 25 kişi yaralandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 781 bin 300 TL olarak hesaplanırken, Lefkoşa’da 26, Gazimağusa’da 19, Girne’de 20, Güzelyurt’ta 6 ve İskele’de 2 trafik kazası meydana geldi.

KAZA NEDENLERİNDE SÜRAT İLK SIRADA

Kazalardan 25’i süratli araç kullanmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü kavşakta durmamak, 8’i yakın takip ve 9’u ise diğer etkenler sebebiyle oldu.

Öte yandan, aynı dönem içerisinde, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 105 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 932 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

RAPOR EDİLENLERDE İLK SIRADA DİREKSİYON BAŞINDAYKEN CEP TELEFONUYLA KONUŞANLAR VAR

Suçların dağılımı şöyle:

Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (219), sürat (165), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (87), emniyet kemersiz araç kullanmak (67), trafik levha ve işaretlerine uymamak (66), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (30), dikkatsiz sürüş (27), alkollü araç kullanmak (26), muayenesiz araç kullanmak (26), tehlikeli sürüş (4), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (4), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (4), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (4), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1), trafik ışıklarına uymamak (1) ve diğer trafik suçları (201).