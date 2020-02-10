banner22

Hak Sen'den asgari ücret tepkisi

Hak Sen'den asgari ücret tepkisi
banner32

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olan yeni asgari ücretin özel sektör çalışanlarını yine açlığa ve sefalete mahkûm ettiği görüşünü belirtti.

HAKSEN Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, yazılı açıklamasında, asgari ücretliye brüt yapılan 200 TL, net 174 TL’lik artışın “çalışanlarla alay etmekten başka bir anlam taşımadığını” savundu.

Hükümet-işveren birlikteliğinin ekonomiyi büyütmek yerine sadece işverenin cebini dolduran bir sonuç ortaya koyduğunu da savunan Büyükoğlu, açıklamasında, “Toplantıyı terk eden işçi temsilcilerine, çalışanlar adına teşekkür ederiz. Sendikamız HAKSEN, hükümete artık bu konuda işverenin yanında değil çalışanın yanında yer alması gerekliliğini bir kez daha hatırlatır, yaptıkları hatadan çalışan adına dönmelerini talep ederiz.” ifadelerini kullandı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Yol kapama duyurusu
Yol kapama duyurusu
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿